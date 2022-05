Yohann DÉFOSSEZ

Après 4 années passées en tant que Maquettiste pour une petite entreprise d'articles publicitaires, j'ai été réorienté vers la Logistique en 2006 suite à un Bilan de Compétences.



Ayant obtenu le Bac Pro avec la mention Très Bien en juin 2008 j'ai poursuivi dans cette voie avec un équivalent Bac+2 (Technicien Supérieur en Méthodes d'Exploitation Logistique) obtenu en juillet 2010.



Méthodique et organisé, je cherche un poste dans un milieu me correspondant.





Souffrant de troubles d'élocution (bégaiement) depuis la petite enfance, les premiers contacts me sont difficiles et m'empêchent de me montrer sous mon meilleur jour. De fait, je suis reconnu Travailleur Handicapé depuis 2015.



Mes compétences :

Informatique

Logistique