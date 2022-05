Yohann DIGUET

Bonjour , suite a différenrte expérience dans l'intrérime, refusantde ne pas travailler , j'ai cummuler plusieurs petites missions avec les alléas de la vie ,se qui ma donner des souplesse et des capacitées d’adaptation à des environnements professionnels divers.

Je veux aller de l'avant en donnant un nouveaux souffle a ma vie professionnel, en allant plus loin .

désireus de délargire et me me stabiliser , je suis ouvert a toute propositions .

merci cordialement .