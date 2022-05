Yohann ELIZABETH

Bonjour,



Diplômé Bac +3 en marketing sportif après avoir validé un bac+2 en Communication des Entreprises j'ai acquis une forte expérience dans le Customer Service dans le domaine de la remise en forme avant de perfectionner mes compétences dans le management et l'organisationnel au poste de manager d'une salle de remise en forme.

En parallèle, je peux me vanter d'avoir réussi mon challenge d'obtenir la double casquette de manager et coach et ce, depuis l'obtention de mon diplôme du BPJEPS AGFF mention D.



Je travaille actuellement en temps que manager/coach au sein de l'enseigne corporate Wellness Training et développe en parallèle mon activité de Personal Trainer en auto-entrepreneur.





Mes compétences :

Communication

Danse

Evénementiel

Événementiel sportif

Fitness

Football

Marketing

Organisation

Sport

Sports

Typographie

Zumba