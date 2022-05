Valérie VIMENEY COACH SPORTIF BORDEAUX ENTREPRISES / PARTICULIERS

Educatrice sportive diplômée d'état et expérimentée, je vous propose un accompagnement sportif individualisé à votre domicile sur la région Bordelaise et le Médoc.

Notre premier entretien nous permettra d'établir un bilan de condition physique (questionnaire personnalisé sur votre activité physique, votre profil ostéo-articulaire et musculo-tendineux...) et selon ces résultats et vos objectifs, j'organiserai un plan d'entraînement spécifique selon la durée d'entraînement choisie.

Le coaching sportif à domicile, s'adresse à toutes personnes désireuses de bénéficier d'une prise en charge individuelle qualitative afin de maintenir ou d'acquérir une bonne condition physique, de perdre du poids en association à un régime spécifique, d'avoir la possibilité de faire du sport malgré un emploi du temps chargé....

A savoir,véritable service à la personne vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 50% pour les services de cours de gym à domicile.....



valfitness.33@orange.fr

Contact : 06.18.40.11.20

www.coach-sportive-bordeaux.com



Mes compétences :

Ressources humaines

Web marketing

Coach sportif Bordeaux

Coach sportif à domicile

Accompagnement individuel

Coaching sportif

Coaching minceur

Coach sportif prive

Coach sportif VIP

Coaching individuel

Coaching professionnel

coach sportif gym post-natale

Service a la personne