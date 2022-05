Yohann EPINOUX

Après plusieurs expériences professionnelles, j'ai trouvé ma voie dans le milieu de la visite médicale. Mon souhait serait aujourd'hui d'occuper un poste de délégué hospitalier à 100% ou bien un poste de directeur régional débutant dans une société innovante, humaine et valorisante.

Je suis un empathique, travaillomane, investi aussi bien dans ma vie de famille que dans ma vie professionnelle, je présente une organisaton, une réactivité, une connaissance scientifique, un relationnel, et une adaptabilité nécessaire à l'exercice de ce métier. Au cours de mes différentes expériences professionnelles, j'ai pu acquérir confiance en moi, et sens de la négociation.

Sportif, j'aime les challenges et les défis si le jeu en vaut la chandelle.





Mes compétences :

Médical