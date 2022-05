Yohann FERRAND

Je suis actuellement étudiant à l'ITESCIA, école supérieure de la Chambre de Commerce et d'Industrie Paris-Ile-de-France pour y préparer un diplôme BTS SIO ( bac+2).



Cette formation se fera en contrat d'apprentissage sur une période de 2 an avec un rythme d'alternance de 1 semaine en entreprise / 1 semaines à l'école, à partir de septembre 2014.



De ce fait, je suis à la recherche d'un poste de Développeur d'applications, Développeur Web , Développeur Logiciels (en apprentissage).



Sérieux et rigoureux, je saurai facilement m’intégrer à une équipe de professionnels et vous apporterai ainsi toutes mes compétences et mon énergie. Intégrer votre entreprise est pour moi, une réelle source de motivation et me permettrait en travaillant de gagner en expérience et en assurance ce qui sur le long terme me permettront d’atteindre mon but.



Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et espère que vous donnerez une suite favorable à ma demande.



Dans l’espoir de vous rencontrer afin de vous convaincre de ma motivation et de mes compétences, veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.



FERRAND Yohann

Tél : 06 30 18 04 43

Mail : yohann.ferrand2@gmail.com



Mes compétences :

UML/OMT

SLAM

Personal Home Page

Microsoft Word

Microsoft Excel

Java

HTML

C++

C Programming Language