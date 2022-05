Yohann GENTILINI

Consultant RPA, tests, qualification, automatisation et industrialisation senior pouvant intervenir sur tout le cycle de vie d'un projet (en V ou Agile).



Mes premières expériences ont été forgées sur des projets de TMA (GMAO, logiciel temps réel en C, CRM, migration de CRM vers la nouvelle version).



J'ai ensuite évoluer sur des missions d'automatisation des tests dont la dernière fût en assistance technique sur une mission de tests fonctionnels et techniques d'une migration Mainframe vers Unix avec un but d'automatisation et d'industrialisation des tests avec les outils HP ALM/QTP.



J'évolue aujourd'hui sur une mission en assistance technique de Robotic Process Automation (RPA) developer UIPATH au sein d'une cellule d'expertise RPA dans un grand groupe bancaire.



Mes forces sont une bonne capacité d'adaptation et d'autonomie ainsi qu'un très bon relationnel.



Mes compétences :

Quick Test Pro

HP Quality Center

Développement VB / VBA Access et Excel

Adaptibilité

ALM

QTP

Mercury Interactive Quicktest

Oracle PL/SQL

Microsoft Excel

Korn Shell Unix

Shell scripting

Visual Basic

VBScript

UNIX

SQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server

Microsoft Office

Microsoft Access

Mercury Quality Center

Mantis

Customer Relationship Management

Cognos Impromptu

Centura

C Programming Language

Tests automatiques

Automatisation industrialisation

Jira

Jenkins