Yohann GERNIGON

Diplômé en Ingénierie Statistiques en 2002, je suis actuellement Conseiller d'études statistiques et actuarielles chez Covéa Affinity, filiale des MMA, au sein du pôle Offre - Actuariat à la Direction Centrale Affinity.



A cette occasion, je participe à l’élaboration des tarifs dans le respect de la politique définie et j'assure le suivi technique de l'activité France et International en utilisant les méthodes et outils de pilotage en place, dédiés à l’assurance IARD.

J'interviens sur les 3 familles principales de produits liés au monde de l’automobile: garanties mécaniques, assurance financement dommages automobiles et garanties emprunteurs (en relation avec la DCAV).



Ma 1ère fonction aux MMA en 2005 a été d’assurer une veille concurrentielle au niveau des produits d’assurance et des tarifs afin de déployer des études de positionnements tarifaires à mettre en lien avec la dynamique commerciale.



Auparavant, ma 1ère expérience professionnelle en 2002 m’a mené au sein du groupe Entenial – Crédit Foncier de France où j’ai travaillé autour de différentes problématiques liées aux risques de crédit. (Projet Bâle II : Ratio Mac Donough).



Ma curiosité et mon ouverture d’esprit m’ont permis de développer naturellement des qualités relationnelles et de communication. A travers mes différentes missions, j’ai eu l’occasion de rencontrer et d’échanger avec des interlocuteurs variés aussi bien en interne qu'en externe (gestion et suivi de prestataires externes).



Mes compétences :

Assurances de personnes

Relation client

Banques et Assurances

Relationnel/Esprit

Scoring dans le domaine bancaire

Finance d'entreprise

Communication

Curiosité Aisance relationnelle

Statistiques

Marketing

Bâle 2

Veille

Ouverture d'esprit