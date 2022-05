Yohann GOUTTEFROY

Je suis en charge de l'activité Développement de Solutions Web chez 3X Consultants. Notre équipe - composée de 8 développeurs, graphistes et architectes - conçoit, implémente et maintient vos applications et sites web sur mesure.

Passionnés et créatifs, nous mettons en oeuvre des technologies innovantes au service de l'expérience utilisateur.



Mes compétences :

VB.NET/C#

JAVA / J2EE

SQL Server

MySQL

PHP

Oracle

MySQL Cluster

Play!

HTML5 CSS3

Ruby

MVC

JavaScript/Ajax

Ruby on rails

Eclipse

Webservices

Formateur

SQL

Consultant

Chef de projet

Web

Java

ERP

PGI

Symfony2