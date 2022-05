Yohann HOUSSIN

Diplômé d'une licence en gestion et management d'entreprise et d'un BTS en Maintenance Industrielle, j'ai effectué l'ensemble de mon cursus professionnel par alternance du BEP à la licence.

Je dispose de compétences et connaissances dans les domaines administratif et technique.

J’ai occupé les postes de technicien de maintenance dans différents domaines industriels durant 10 ans, de responsable de deux différents services maintenance en parallèle, en industrie automobile, puis de responsable maintenance et travaux neufs en industrie agro-alimentaire.

J'ai également travaillé en Finlande durant une année, pour une mission d'optimisation d'un commerce en mettant en place les outils de lean-manucturing.

Je suis de nature calme, organisé, rigoureux et sachant prendre du recul, quelqu'un de motivé sachant transmettre motivation et ambition, avec un bon sens de l'observation.

La communication, la fédération, l’organisation et la valorisation des compétences, sont mes atouts afin de relevé des chalenges.

Je suis en recherche d'un poste à responsabilité au sein d'une entreprise dynamique, porteuse, recherchant le développement s'inscrivant dans une démarche R.S.E



Mes compétences :

Interventions maintenance

Budgets

SAP

Lean Manufacturing

Audit

Développement des compétences

Leadership

Mécanique

Lean management

Electrotechnique

Management

Comptabilité

Innovation

Maintenance industrielle

Informatique

Amélioration continue

Automatisme

Supply chain

Gestion exploitation

Gestion production