Actuellement chef de projet BPO au sein de be-clearys, je suis motivé et carriériste. Mon but est de gagner en assurance en multipliant mes expériences afin d'élargir mon champs de compétences.



Mes compétences :

JAVA

VB.NET/C#

COBOL

Gestion de projets

Tests et validations

Autocad

Inventor

Buisness object

Shell script

VBA

PMI

Decision stream

Datastage px