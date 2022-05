Actuellement en deuxième année du DSCG, je suis à la recherche d'un poste de collaborateur expertise-comptable et audit débutant.



Mes différents stages professionnels au sein d'une industrie sucrière et d'une société immobilière ainsi que ma formation m'ont permis d'acquérir une rigourosité et un enthousiasme particulier pour les métiers comptables.