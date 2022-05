Yohann LANGEVIN

Je possède une solide expérience dans les domaines de la communication (print, web et rédactionnel) et de l'infographie 2D-3D.

De l'accueil client à la gestion de projet en passant par l'étude, le suivi, je participe à toutes les étapes dans l'élaboration d'un projet (croquis, conception, création 3D, création graphique, rédactionnel, D.A.O., contact fournisseurs, stratégie, supports de communication print et web, lancement produit, évènementiel, chiffrage, ...).



Mes compétences :

Créativité

Infographie

Mise en page

Design graphique

PAO

DAO

3D

Rédaction de contenus

Polyvalent

Force de proposition

Veille technologique

Chiffrage

Devis

Google Sketchup

Adobe CC

Gestion de projet

Print

Réseaux sociaux

CINEMA 4D

Supports de communication