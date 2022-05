Yohann lustrat



- ouvert à de nouvelles opportunités -



Face A :

De formation électrotechnicien avec une forte expérience en tant qu'électromécanicien en industrie puis responsable technique en bâtiment.



Face B :

Formation de développeur multimédia : création de sites Internet et intranet.



languages : html, css, php , mysql et javascript.



logiciels: photoshop, illustrator , after effects ,adobe première, 3ds max, pack office ...



Mes compétences :

dépannage en installation électrique, mecanique, p

PHP HTML CSS JAVASCRIPT MYSQL