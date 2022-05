Yohann MIGLIS

Mon cursus m’a permis d’acquérir une double compétence en Génie civil et Génie maritime (Ocean Engineering) à travers un double diplôme École des Mines d’Ales/Florida Atlantique University. En plus de développer mes capacités de communication et d’adaptation, cette expérience internationale m’a offert la possibilité de connaitre à différentes méthodes de travail. De plus, mon sujet de thèse, traitant de l’effet des contraintes sur la vitesse de corrosion des alliages, se trouve cœur des problèmes de l’industrie offshore.



J’ai eu l’occasion, à travers mes différentes expériences professionnelles, d’acquérir une connaissance approfondie des travaux en milieu marin. En tant qu’Ingénieur R&D (2 ans, Ocean Engineering) à Florida Atlantic University, j’ai cultivé un esprit analytique, rigoureux et développé des idées innovantes dans des articles scientifiques (corrosion des armatures dans le béton, stress corrosion cracking …), en collaboration étroite avec des ingénieurs et professeurs d’université. Un article est déjà publié, deux en cours de publication et trois en cours de revue.



Mon stage chez BRL Ingénierie (Génie maritime, 3 mois) m’a permis de travailler sur des problématiques techniques de travaux maritimes dans une équipe d’ingénieurs, à travers la réalisation d’un logiciel dimensionnant les Ducs D’Albe, corrigeant le surdimensionnement des logiciels existants, mais aussi de me familiariser avec les référentiels de dimensionnement tel ROSA 2000, Eurocodes…



Mes compétences :

Anglais

Engineering

Génie civil

Génie maritime

Travaux maritimes