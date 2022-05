Yohann NIZON

Passionné de nouvelles technologies depuis l'enfance, c'est tout naturellement que je me suis orienté vers le développement d'applications web. D'abord en asp, puis JAVA, et PHP. J'aime toucher un peu à tout, et intégrer des projets à forts potentiels de R&D. Je possède également une solide expérience sur différents CMS (Wordpress, Drupal, Magento) et de MS Office (y compris des macros en visual basic).



Mes compétences :

JAVA

PHP

Web

XML

XSL

SEO

Laravel

HTML 5

CSS