Yohann PATRIGEON

Analyste Programmeur, et passionné de problèmes logiques et de diagnostics de solutions, mon expérience professionnelle m'a amené a gérer toutes les étapes d'un projet de développement, de la promotion marketing d'un projet, à la négociation avec le client, l'analyse et l'élaboration de spécifications techniques, l'attribution des tâches au sein d'un service de développement, le développement et la qualification des différents éléments, jusqu'à leur mise en production, la gestion des anomalies, la formation et le support de la clientèle...



Spécialisé dans les technologies du Web, j'ai travaillé dans des domaines diverses et variés, campagnes virales d'emailing marketing (avec personnalisation, traçabilité et workflow comportementaux) aux solutions intranet d'éditique et de gestion de l'impression, en passant par la création de boutiques en lignes ou de développement spécifiques pour outil de gestion Interne en PME et d'aide à la décision.



Mes compétences :

Gestion de projets de développement

Programmation orienté objet POO

Support client, diagnostics & analyses

Administration réseaux

Administrateur de base de données (SQL)

Développement Web (Php, js, Ajax, Jquery, XM