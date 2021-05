Yohann QUÉRÉ

Suite à ma licence AES (Administration Economique et Sociale) j’ai décidé de poursuivre en sociologie.



Après un an, j’ai complété ma formation par master EIVS (Économie de l’innovation et Veille sectorielle) afin d’acquérir les compétences nécessaires en intelligence économique.



Curieux et investi, je suis particulièrement les publications et l’actualité autour des industries culturelles.



Mes compétences :

Analyse brevet

Veille économique

Veille technologique

Base de données

Analyse stratégique

Veille concurrentielle

Analyse de données