Autodidacte et courageux je recherche une entreprise qui me permettra de m'épanouir dans la chaudronnerie et la mécanique générale. Volontaire et Mobile pour déplacement dans toute la France et à l'étranger.



Mes compétences :

Travail en autonomie

Travail en équipe

Touche à tout ( mécanique générale, électricité,et

Soudure Arc, MAG, TIG, brasure

Caces 1b3b. Caces 9 habilitation N1 et N2

Méthodique

Chef d’équipe