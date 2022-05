Yohann RAVINO

Bienvenu(e) sur mon profil Viadeo !!



Freelance, j'interviens pour des missions développement et suivi d'application hybride depuis plusieurs années avec une affection particulière pour Angular 4.



ENVIRONNEMENT TECHNIQUE :

- Font-office : HTML 5 & CSS 3, Javascript, jQuery, Angular, Bootstrap, Ionic

- Back-office : NodeJs, Express.JS

- Bases de données : MongoDB, Firebase

- CMS : Wordpress

- Logiciels : Photoshop, Sketch, Yeoman et Zeplin

- Test : Karma, Jasmine et Protractor





EXPERIENCE UTILISATEUR :

Très orienté expérience utilisateur, je serai en mesure d'adapter parfaitement une ergonomie Web et Mobile intuitive.

Suivi du comportement et amélioration de l'expérience utilisateur :

 Définition de l’objectif

 Optimisation de l’ergonomie web

 Test A/B

 Optimisation de la durée des parcours



Développe aussi des applications mobiles hybrides (pas natives donc) compatibles avec IOS 6+ et Android 4.4+



LES AVANTAGES :

1/ Un seul et unique code pour les différentes plateformes

2/ Coût de développement moins important

3/ Accessibilité direct de l’application hors connexion

4/ Disponibilité de l'application mobile sur les stores (Google Play, Apple Store)



En parallèle je suis aussi formé au référencement, ce qui me permet d’être conseil au besoin sur le lancement de votre stratégie digitale.



COMMUNICATION WEB :

SEO : Optimisation technique et éditoriale, en trouvant les formats éditoriaux les plus impactants pour séduire et retenir les internautes.

Mise en place d'une stratégie de maillage de liens, suivi, reporting, analyse et alerting des performances SEO,

Opération média : Le Figaro, Paris Match, Les Echos, Melty, France 2, RTL 2.

SEA : Développez et optimiser vos campagnes AdWords afin d’obtenir le meilleur retour sur investissement (ROI).

Google Partner & Certifier Google Adwords.



Mes compétences :

SEO

JQuery

CSS 3

Node.js

HTML 5

Google Adwords

Bootstrap

AngularJS

JavaScript

PostgreSQL

CSS

Firebase

HTML5

WordPress

Adobe Photoshop

MOT Testing

JSON

HTML

Angular

responsive design

UX

iOS

eCommerce

Sketch

SQL

NodeJS

MySQL

Microsoft Windows

Ionic 2

Git