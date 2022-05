Yohann Loïc RAVINO

J'interviens pour des missions de conception, développement et suivi de projets WEB avec une affection particulière pour AngularJS (1 an d'experience).



Développement d'application et site web :

- Font-office : HTML 5 & CSS 3, Javascript, jQuery, AngularJs, Bootstrap

- Back-office : NodeJs, Express.JS,

- Bases de données : MongoDB, Firebase

- CMS : Wordpress

- Mobile : Ionic

- Logiciels : Photoshop, Sketch, Yeoman



Communication Web :



Certifier Google Partner, ce badge distingue les professionnels qui excellent dans l'utilisation des produits Google : leur activité est saine, leur clientèle est satisfaite et elles appliquent les bonnes pratiques Google.



Mes compétences :

Web analytics

SEO et SEM

Wordpress

Développeur web

Référencement payant

Référencement naturel

Facebook API

Php/mysql

Google adwords

Mac os x

Création d'entreprise

Site ecommerce

HTML5 CSS3

jQuery

Prestashop

Javascript Natif

HTML5

Bootstrap

Apple Mac

Adobe Photoshop

Ionic

Sketch

Node.js

AngularJS