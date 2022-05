Yohann SUHARD

Conception de produits industriels, étude de concept, recherche de solutions - > analyse et optimisation par simulation numérique mécanique.

Étude et analyse de pièces, assemblages, sous-assemblages.

Utilisation des outils de CAO (CatiaV5 ; PTC ProCréo) et de simulation mécanique (MSC Patran/Marc ; Abaqus)

Domaines : automobile, aéronautique, électroménager, manutention, machine agricole, électronique.

Matériaux : polymères (injection, rotomoulage, extrusion, soufflage), métaux, composites.





Mes compétences :

Patran / Marc

Patran / Dytran

Microsoft office

Matériaux Plastiques

Catia v5

PTC Creo Parametric 2.0

Abaqus

Conception

CAO

Simulation numérique

Polymères

Matériaux

Innovation

CFD