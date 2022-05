Yohann TOUTENDJI

Ingénieur Architecte Réseau et Sécurité chez Real.not, filiale du groupe ADSN, qui a pour rôle d'innover, de construire, de déployer, et de mettre à disposition des notaires, les technologies et services de pointe nécessaires à leur mission de service public.



Forte expérience dans les domaines du Réseau, des Télécoms et de la Sécurité. Expert technique et détenteur de certifications avancées.



Acteur majeur dans la conception de nouvelles solutions techniques, répondants aux besoins croissants des besoins client. Compétences connaissances transverses sur les composants IT/SI.



Passionné par la technologie, je suis l'évolution du marché afin d'assurer la veille technologique.



Je suis un communiquant !

J'ai le sens du client, je suis rigoureux, tenace et organisé, et j’apprécie le travail d’équipe.



Certification CHECK POINT:

• Check Point Certified Security Administrator (CCSA 156-215.77): Design distributed environment, ManagementServer, Gateway, Gaia R77, CLI Tools, Security Policy, NAT, Authentication LDAP/AD, VPN, Monitoring ...



Certification CISCO Professionnelle:

• CCNA Service Provider (SP1 640-875, SP2 640-878): Routage dynamique IPv4/IPv6 EIGRP / OSPF / IS-IS / BGP, Cisco Service Provider Next-Generation Networks (IOS, IOS-XE, IOS-XR), Service Provider Routing / Switching best practices ...



Certifications CISCO Networking Academy:

• CCNA 1 : Notions de base sur les réseaux

• CCNA 2 : Notions de base sur les routeurs et le routage

• CCNA 3 : Notions de base sur la commutation et le routage intermédiaire

• CCNA 4 : Technologies WAN

• CCNP 1 : Routage avancé (OSPF, EIGRP, BGP...)



Certifications Sécurité ARKOON (Firewall certifié EAL3+ par l’ANSSI):

• Arkoon Certified Security Administrator (ACSA) : Firewall UTM FAST360, Relais HTTP/FTP/SMTP/POP3, VPN...

• Arkoon Certified Security Expert (ACSE) : Clustering VRRP, VLAN, Routage dynamique, QoS, IDPS, PKI...



Certification WiFi RUCKUS:

• Ruckus Wireless Solutions Engineer (WiSE) : Designer, déployer et manager des architectures WiFi complèxes



