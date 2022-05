Yohann VITRY

Disponible immédiatement, en Île-de-France, je suis principalement à la recherche d'opportunités dans un contexte international ou à l'étranger. Je reste également ouvert aux autres alternatives.



Plus de 9 ans d’expérience en gestion de projets, développement, analyse et conception de systèmes complexes, protocoles de tests, suivi, maintenance et optimisation d’applications ;

principalement sur les technologies PL/SQL, Windev & Talend (TIS/TOS), sous bases de données Oracle & Essbase.



Anglais : lu écrit et parlé



Mes compétences :

Client serveur

Cms

Essbase

ETL

FTP

GED

Microsoft Serveur

Microsoft SQL

Oracle

Oracle Essbase

PL-SQL

Plsql

programmeur

Shell

Talend

Talend ETL

UNIX

Unix Shell

Windev

XML