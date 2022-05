Yohann ZEDE

Mon poste s'articule autour de deux axes principaux :



Responsable régional pour la vente de matériel et consommables de laboratoire pour l'enseignement et la recherche auprès des laboratoires publics et privés.



Animation d'un réseau de distribution (Dutcher) pour la gamme de biologie moléculaire 4titude sur la France (Formation, support, marketing, interface avec la R&D en Angleterre)



Mes compétences :

Biologie

Biologie moléculaire

Marketing

Négociation

PCR

QPCR

Support

Vente