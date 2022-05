Yohannes RONEL

J'ai comme projet professionnel de développer un réseau de sites internet de formations vidéo en France et à l'international. Ces formations serons sur plusieurs domaines, le sport, la motivation, la parole en publique, le conseil d'entreprises...



Pour parfaire mes compétences de la gestion de sites internet d'informations, de réseaux sociaux, je recherche un stage de community management ou de création de contenus.

Dans mon projet j'ai aussi besoin d'améliorer mes compétences commerciales et de développement de projets, je recherche donc aussi un stage de business développeur ou attaché commercial.



Expérience commerciale chez Numeric Print Services.

Je possède une expérience professionnelle en apprentissage de plus de 7 ans dont trois ans en tant qu'attaché commercial dans une société d'impression numérique. Cela m'a permis de démarrer de A à Z la création, le développement et la gestion d'un portefeuille clients.



Expérience marketing et de gestion de projet en tant que co-fondateur de AVRGroupe.

Nous avons lancé à 5 un premier site internet d'information sur le thème de la diététique, idées recettes, sport et motivation en mi-février 2015.

Ce site s'appelleArray.



Expérience de Vice-président des relations publics de l'association Toastmasters.

(Association leader mondiale du développement des capacités de prise de parole en public et du leadership)

Durant un an, j'ai augmenter la visibilité en ligne du club en l'élargissant sur les réseaux sociaux. J'ai pu créer du contenu, un reportage que vous trouverez ci-dessous et organiser des évènements rassemblant plus de 150 personnes.



Mes compétences :

Commercial terrain

Téléprospection

Communication interne

Relation fournisseurs

Réalisation de devis

Organisation d'évènements

Coaching de vie

Gestion de la relation client

Microsoft Office

Gestion de projet

Négociation commerciale

Prise de parole

Pilotage de la performance

Orthographe