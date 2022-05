Yoihibat MALLEM

Dans la vie, je suis volontaire. Déterminée, je mets tous les moyens pour atteindre mes objectifs. Je le fais bien sur sans nuire à mon entourage ou à mes collègues de travail.



On me décrit comme une personne à l'écoute des autres, je reste disponible.

J'aime le contact, je m'adapte facilement.

Je puise mon énergie autour des gens que j'aime, je le rends bien.

J'ai la soif d'apprendre, de communiquer mes connaissances ceci dans un seul objectif, celui d'avancer.

Vous souhaitez en découvrir plus à mon sujet, n'hésitez à pas prendre contact.

Très cordialement.