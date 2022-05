J'ai eu la chance de travailler à Tokyo, Paris dans des entreprises française, japonaise et anglaise.

Je suis actuellement en train de suivre une formation diplômante '' logisticien transport international " dans le but d’améliorer mes compétences dans ce domaine, et d'évoluer à terme vers un poste d'approvisionneur à l’international.



Mon objectif est donc de pouvoir mettre en pratique dans votre entreprise les enseignements théoriques que j’ai reçus pendant ma formation à l'occasion d'un stage du 10 janvier au 8 avril 2018.

Je peux faire valoir, pour y parvenir, en complément de ma formation, une expérience opérationnelle de plus de 4 ans en tant que gestionnaire commerciale export, en complément de plusieurs autres expériences internationales variées.

Enfin, dernier atout que je peux mettre en avant : je suis trilingue japonais – français – anglais, avec la capacité de m’exprimer à un niveau professionnel dans ces 3 langues.

Du point de vue de ma personnalité et de mon comportement au travail, je suis une personne ouverte et sociable, travaillant avec sérieux et minutie, et accordant une attention particulière à entretenir des relations harmonieuses avec mes collègues et relations de travail.



Contactez-moi si mon profil vous intéresse.

yoko.bisot@gmail.com



Mes compétences :

Approvisionnement

Import

Étude de marché

Gestion administrative

Marketing