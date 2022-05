Yoko CHAMBELLANT

De nationalité japonaise, parlant anglais très couramment, j'aime le contact avec la clientèle qu'elle soit nationale, ou internationale, je vis en France depuis deux où j'ai suivi mon époux de nationalité française. Je suis e tempérament très souriante, dynamique, autonome dans mon travail, application d'apprentissage acquise mise en situation professionnelle rapidement, perfectionniste et professionnelle.





Riche d'une expérience professionnelle en secteur aéroportuaire d'une dizaine d'année, j'ai eu la chance de travailler pour divers compagnies aériennes, dans les grands aéroports internationaux de Tokyo et Osaka Kansaï, ( Japon) ainsi que de travailler pour la clientèle VIP.



Les métiers d'agent d'escale, et d'hôtesse d'acceuil sont pour moi, plus qu'un métier, une réelle vocation.



Afin d'obtenir le plus rapidement possible un poste correspondant à mon profil, je suis prête ainsi que ma famille à devenir mobile géographiquement.



Mes compétences :

Autonomie

Organisation du travail

Travail en équipe

Accueil de groupes