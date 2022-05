Yoko KAWAKAMI

Tout d'abord, mon expérience professionnelle au service de transportation internationale (courrier expresse)m'a permis de développer des qualités relationnelles de rigueur et d'adaptation.



Ma grande expérience au service bancaire du crédit international m'a permis de progresser dans mon projet professionnel.



Je fais des recherches sur comment mieux conscientiser les gens aux problématiques environnementales et au développement durable au point de vue du droit international de l'environnement.



A présent, je souhaite mettre à profit toutes ces compétences au sein d'une organisation internationale et dans une fonction qui me permettre d'aborder les aspects du droit international ou dans une société multinationale qui s'engage le développement durable.



Mes compétences :

Droit

droit international

Expert judiciaire

International

Interprète

Japonais

Relations internationales

Traductrice

Traduction