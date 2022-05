Yolaine ANDRE

Psychologue du Travail, je suis spécialisée dans l’évaluation des compétences et la gestion de carrières.

Consultante à l'Apec depuis 11 ans, j'accompagne les cadres tout au long de leur parcours professionnel :

- aide à la réflexion,

- re-dynamisation,

- identification et valorisation des compétences,

- techniques de recherche d'emploi,

- animation d'ateliers collectifs notamment sur l'utilisation du réseau et des réseaux sociaux professionnels dans sa recherche d'emploi.

Les problématiques de recrutement sont au cœur de mon parcours professionnel que ce soit dans le conseil aux entreprises, dans la gestion de leurs processus de recrutement, ou dans l’accompagnement de salariés et demandeurs d’emploi en transition.







Mes compétences :

Accompagnement individuel

Évaluation des compétences

Méthodologie de recherche d'emploi

Recrutement

Réseaux sociaux

Animation de formations