Yolaine BAYARD

DUT informatique obtenu en 1987:



4 ans d'explérience en milieu bancaire, développement et maintenance de l'application relative au service des prêts (ASSEMBLEUR, fichiers VSAM).



15 ans d'expérience en milieu hospitalier, développement et maintenance de l'application relative à la gestion économique et financière (COBOL, DELPHI, base de données). Bonne connaissance du focntionnement de la GEF, et du plan comptable hospitalier(M21 et M22).Prise en charge de projet, annimation de groupe de travail utilisateurs, formations.



3 ans d'expérience en milieu hospitalier, développement et maintenance de l'application relative à la comptabilité analytique (outil CANADA) (COBOL, DELPHI client serveur, base de données ORACLE). Bonne prise de connaissance de la comptabilité analytique, développement du module prévisions des effectifs, de l'EPRD, animations de groupe de travail, formations



Depuis 2010, mise à disposition du MIPIH, équipe développement décisionnel (outil QL), developpement en WEB, JAVA, GWT.Evolution vers un profil d'avantage fontionnel, que technique.Formations sur sites.



Mes compétences :

Comptabilité analytique

Système d'information