Yolaine BEYENS

De formation académique en biologie marine, et de spécialisation en pêche et aquaculture (M.Sc), je me suis tournée très tôt vers une carrière d'envergure internationale dans les pays en développement.

Depuis plus de 13 ans d'expérience professionnelle dans le secteur de la pêche et de contrôle sanitaire

, j'ai été impliquée dans des projets de développement dans les pays ACP, à des niveaux de responsabilités croissants, comme assistante technique dans une équipe ou comme expert pêche. Ces projets, d'approche régionale ou nationale, m'ont conduite à travailler auprès des communautés de pêche ou, dernièrement, du secteur public chargé du contrôle sanitaire des produits de la pêche.

J'effectue maintenant des missions long-terme et court-terme sur le terrain dans le domaine de pêche (pêche artisanale, contrôle sanitaire des produits de la pêche, gestion des pêches) mais j'ai aussi appuyé le siège de différents bureaux d'études (rédaction de méthodologie, appui à la gestion de projets).

Ces projets étaient financés par différents bailleurs de fonds notamment l'Union Européenne, les Nations Unies, et le DFID.



Mes compétences :

Pêche

Agroalimentaire

Aquaculture

HACCP