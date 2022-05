Yolaine DEBISE DU GARDIN

Avec 10 années d’expérience comme responsable service clients dans le secteur des services aux entreprises et aux particuliers dans de grands groupes (HSBC France, DUN & BRADSREET), et 8 années comme consultante RH, management et communication auprès de toute structure en processus d'amélioration, je suis actuellement en recherche d'opportunités professionnelles.



- Conseil et formation :

* Diagnostic d'entreprise

* Analyse des enjeux et stratégies

* Suivis sur poste

* Analyse de l'existant et optimisation des organisations

* Amélioration des pratiques managériales

* Développement des compétences et des comportements positifs et constructifs

* Amélioration des conditions de travail

* Développement du capital humain

* Proposition de solutions sur mesure, adaptées aux besoins de l'entreprise et des équipes

* Conception et rédaction d'offres de formation

* Réponse à cahiers des charges

* Ingénierie de formation, animation et suivi de formation



Mes principaux domaines d'expertise :

Management, gestion de projet, efficacité professionnelle, communication interpersonnelle, gestion du temps et des priorités, risques psychosociaux, gestion du stress et des conflits, transmission des savoirs, tutorat, conduite de réunion, efficacité commerciale et suivi client, Plan d'Action Commerciale, communication par l'Ennéagramme



- Gestion de projet



- Développement commercial

* Définition et amélioration des stratégies commerciales de prospection, acquisition, fidélisation et suivi clients



- Management

* Encadrement d'équipes commerciales sédentaires : recrutement, formation

* Coordination des tâches et fixation des objectifs et des orientations stratégiques

* Etude et optimisation de la qualité de service

* Formation de collaborateurs







Mes compétences :

Communication

Formation

Management

CRM

Conseil

Commercial

Coaching

Chef de projet

Développement personnel

Développement commercial

Droit

GPEC

Gestion de projet

Prospection

Recrutement

Ressources humaines

Relation client

Strategie

Office

Ingénierie de formation

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

GroupWise

Anglais courant