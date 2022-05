Yolaine FLAUX

Octopus , définitivement, dans la vraie vie aussi, et surtout.

Blablabla, expérience, management & co pour se "vendre", nous en sommes beaucoup là. Je n'ai rien à revendiquer parce qu'effectivement pas en quête absolue de l'alimentaire en ce moment, j'ai cette grande chance, cependant compromise dans les mois à venir... Parce que, aussi, je connais ma valeur, enfin, mon implication dans l'adéquation entre mes valeurs et les résultats chiffrés demandés.

De plus en plus de financiers dans l'hôtellerie, ceux qui "jouent" le jeu et courbent l'échine ne dorment plus, ou mal, contribuent à cette mouvance désastreuse. Nous exerçons un merveilleux métier, certes mal rétribué à responsabilités égales dans d'autres domaines et filières d'exercice(s), mais je demeure fière d'être de ces dinosaures qui embauchent au feeling, au "nez", j'ai découvert des pépites !



Mes compétences :

Service client

Décoration

Créativité

Gestion du personnel

Innovation

Dynamique

Suivi des fournisseurs

Comptabilité