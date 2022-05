Yolanda MAESTRO BEISTI

Traductrice confirmée installée à Vitoria-Gasteiz (Pays Basque). Traductrice FR > ES freelance depuis 1996. Langue maternelle: espagnol. Langue de travail: français.

Parmi mes clients:



* Commission Européenne:

Contrat n.º B13636 de prestation de services de traduction, signé en 1998 avec la Direction des Affaires générales et linguistiques du Service de Traduction de la COMMISSION EUROPÉENNE.



* Union Européenne:

1) En 1998, un contrat est signé sous le numéro FL/097317 avec le Centre de Traduction des Organes de l'UNION EUROPÉENNE.

2) Contrat n.º FRES99006 de Prestation de Services spécifiques de Traduction signé en 2000 avec le Centre de Traduction de l'UNION EUROPÉENNE.



* Gouvernement Basque



Spécialisation : juridique-économie, contrats, cahiers de charges; publicité-marketing; technique, automobile, entretien et maintenance ferroviaire, machine-outil, logistique transport .



Outils TAO : MemoQ et SDL Trados Studio 2017.



• Membre professionnel n.º 1781 d’ASETRAD (Association Espagnole des Traducteurs Professionnels).



• Membre n.º 939-A de l’ordre des philologues du Pays Basque.



Mes compétences :

Gestion de projet

Coordination de projets

Traduction français espagnol

Rédaction de contenus

Relecture / corrections