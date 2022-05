Yolande AKTOR

Un parcours de 20 ans en Ressources Humaines, autour de 3 grandes étapes : Responsable de recrutement, Co-fondatrice d'un Centre de bilans et d'orientation professionnelle durant 10 ans, puis Consultante RH dans l'accompagnement des entreprises et de leurs salariés en phase de transition, changement et évolution.



Une démarche qui vise à optimiser les atouts humains et professionnels en accord avec les objectifs de l'entreprise.







Mes compétences :

Accompagnement

Coaching

RECLASSEMENT

Recrutement

Ressources humaines

Formation

Conseil

Développement commercial