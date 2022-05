Yolande BAETA

Ayant complété une solide expérience à l'export avec une formation de qualité (Master 2 professionnel en Commerce International à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne), je suis très motivée pour m'impliquer dans une stratégie ambitieuse de développement dans le cadre de projets internationaux





MES COMPETENCES PROFESSIONNELLES



COORDINATION - PLANIFICATION

- Mettre en place un tableau de bord pour la planification des différentes phases de la supply chain

- Coordonner les plannings et tâches successifs pour une optimisation des flux de livraison

- Faire le lien entre les différents acteurs (prévisions l’approvisionnement, les fournisseurs, la production, les inspections, les certifications, le shipping, la douane, les banques, la comptabilité).

- Contrôler l’avancement de chaque niveau de planification afin de détecter tout retard et mettre en place des solutions correctives

- Négocier continuellement avec les acteurs des différentes phases pour la tenue des délais ou la réalisation d’ajustements



TRANSPORT – LOGISTIQUE (routier / aérien / maritime)

- Elaborer la stratégie de transport avec un objectif d’optimisation des coûts, qualité, délais (précision des besoins, études de solutions, appels d’offres ou requests for quotation, chiffrage prévisionnel du budget transport)

- Choisir et négocier avec les délais avec les transitaires en fonction des incoterms

- Contractualiser les commandes dans SAP

- Suivre, organiser et anticiper les transports (suivi au départ plus démarche continue de progression jusqu’à la mise à disposition)

- Mettre en place des indicateurs de suivi de performance et processus d’amélioration continu

- Contrôler le respect des contrats de transport ainsi que la facturation des opérations



TRAITEMENT DOCUMENTAIRE

- Réunir la liasse documentaire en relation avec les différentes parties concernées

- Dispatcher auprès des destinataires internes et externes prévus dans le processus

- S’assurer du respect du contrat d’offre tenir compte de la législation des pays

- Traiter les documents de règlement ( lettres de crédit , remise documentaire)



ETUDE D’IMPLANTATION A L’INTERNATIONAL

- Analyser les atouts d’une entreprise qui veut se lancer à l’exportation

- Réaliser études de marché Export de commercialisation d’un produit sur un marché donné : étude de l’environnement concurrentiel, analyse stratégique, étude du produit selon les 4P, procédures d’importation et coûts, études des différents marchés, analyse swot produit/marchés, enquêtes, conclusion et détermination d’une stratégie adaptée

- Rechercher les financements nécessaires

- Dresser l'inventaire des différents types d’assurances possibles

- Assurer une bonne maîtrise des techniques d’exportation



EXPERTISE ECONOMIQUE DU COMMERCE INTERNATIONAL

Economies de l’Amérique du Nord, l’Amérique Latine, l’Asie, économies africaines, économie du Moyen-Orient, commerce et investissement en Europe de l’Est

- Analyser l’activité économique du pays, détecter les marchés potentiels, collaborer à la mise en œuvre d’une stratégie de développement international, établir un budget et déterminer le retour sur investissement, identifier et analyser le risque financier

- Conseiller les entreprises sur les différentes techniques de financement, collaborer dans le choix d’investissements ou de sous-traitance dans les nouveaux pays européens



COMPETENCES LINGUISTIQUES ET SEJOURS A L’ETRANGER

Anglais : bilingue

Assistante de français (Birmingham GB)

Allemand : bonnes connaissances (Widaf avril 2009 – 841/990)

Fachhochschule Bochum



Mes compétences :

Allemand

Anglais

COMMERCE

Commerce international

Export

International

Marketing