Depuis 1967, j'ai géré, dans la région Rhône-Alpes, plusieurs parfumeries de luxe et instituts de beauté Visage et Corps.



Le bouleversement économique, les nouvelles technologies, l'évolution des mentalités m'ont conduite à établir les constats suivants : les produits sur le marché de la cosmétique ne répondent pas ou partiellement aux attentes d'une partie de la clientèle. Certaines personnes se plaignent de la trop grande diversité des produits, d'autres du prix trop élevé et des conditionnements coûteux.



C'est en m'inspirant de ces différentes remarques, recueillies auprès de ma clientèle depuis de nombreuses années, que j'ai décidé en 1994 de créer ma propre marque de cosmétique :"Y.B. Yolande Barat" suivant les modalités de fabrication de haute technologie de grandes marques.



L'objectif de cette entreprise est de proposer aux femmes et aux hommes une gamme volontairement courte de produits qui réponde exactement à leurs attentes : produits peu diversifiés en nombre, prix attractifs, efficacité et résultat.



Cette ligne de cosmétique est issue de recherches pointues en laboratoire et a subi des tests d'innocuité. Elle comprend 13 principaux produits élaborés scientifiquement suivant un cahier de charges très strict.