Je m' appelle Yolande Damart... et je travaille comme free lance surtout dans le textile ... non ce n' est pas une blague !



Je travaille dans ce secteur depuis plusieurs années ( pour Leclerc, Auchan , Galeries Lafayette, Bébé Confort , 3 Suisses , Kiabi , DPAM, Orchestra, Etam et d' autres encore ) mais je fais aussi des dessins pour la papeterie, la déco , le bagage ( pour Cultura) , le papier peint , les stickers ( pour Caselio ) , l' édition jeunesse.....

J ' expose au salon " Indigo " 2 fois par an (salon professionnel textile à Villepinte )

J' ai aussi travaillé dans le jouet et encore avant pour les émissions jeunesse.

j' arrête là mon résumé professionnel



Si vous voulez voir un aperçu de mes dessins :

www.yolandedamart.com

www.yolande.damart.over-blog.com



Mes compétences :

Illustration