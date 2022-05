Yolande GOUVERT

Reconnue pour mon sens de l'organisation, ma polyvalence, ma réactivité et ma ténacité ; j'ai évolué dans des secteurs aussi différents que la Grande Distribution, l'Agroalimentaire, l'Industrie et le Transport routier de marchandises au cours de ces 24 dernières années



Je souhaiterais aujourd'hui développer de nouvelles compétences dans une entreprise du secteur Rône-Alpes.



Ouverte au dialogue, prête à m'investir pour m'approprier mes nouvelles fonctions le plus rapidement possible ; je serais ravie de vous apporter toutes précisions utiles pour la mise en place de notre prochaine collaboration. N'hésitez - pas à me contacter.



Cordialement - Yolande







Mes compétences :

Gestion des stocks et approvisionnement

Facturation clients / fournisseurs

Encadrement

Prospection

Accueil physique et téléphonique

Gestion règlements / réclamations

Gestion bases de données/procédures informatique

Mise en place et suivi tableaux de bords

Animation de formations internes / clients

Assistanat de direction

Word et Excel 97/2007, progiciel Infologic, Telliw

Formation «d'aide aux aidants » avec l'association