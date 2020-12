Pierre PONCET

You can also look at my linkedin profile: https://fr.linkedin.com/in/pierreponcet



Mon objectif est de "suivre" le produit de sa production à sa distribution: de la fourche à la fourchette.



En poste chez DESCOURS , mes responsabilités sont de:

- gérer les clients et répondre à leurs besoins (fourniture de fruits surgelés): contacts téléphoniques, échanges sur les spécifications techniques et négociations tarifaires pour certains d'entre eux.

- organisation de transport si nécessaire pour plusieurs milliers de tonnes: recherche du meilleur transporteur, négociation de prix, optimisation des flux logistiques (jusqu’à 50%) et gestion des litiges.

- gestion informatique: permettre à mes collègues d’utiliser leur ordinateur et logiciels rattachés ( WMS / ERP, EXCEL,…) en toute sérénité



J'ai également travaillé pour l’un de mes plus anciens importants clients, Boiron Freres:

- participer à l'appel d'offres national relatif à l'organisation logistique: nous avons optimisé le stockage pour les flux nationaux et internationaux

- organiser le transport en remplacement d’un de mes collègues

- implémenter le logiciel SAGE pour l'utiliser comme système de gestion d'entrepôt (WMS)

- contribuer à la mise à niveau des entrepôts prestataires distants (entrepôt frigorifique SEAFRIGO à Elisabeth, New York) ou CFROID (près de Paris): il y a eu beaucoup d'échanges et de voyages pour cela.



Mon poste le plus long a été celui de directeur chez STEF où j'ai géré les prestations d’entreposage frigorifique: celles-ci consistent à fournir tous types de stockage pour les clients et leurs produits alimentaires. J'ai dû gérer une équipe de 50 personnes (cadres, agents de maitrise, employés) dans un environnement changeant. Cela impliquait la gestion budgétaire. Mes expériences ont été également celle de responsable d’exploitation, responsable qualité. J'ai appris la base des métiers de la logistique: organisation du travail, planification des activités, mesures (KPIs), contrôle et correction des excès. Ces années ont été riches d’enseignement. La mobilité a été un facteur clé du succès: j'ai pu découvrir pas moins de 50 entrepôts différents.



Mon premier emploi c’est fait en production fromagère. Le meilleur de cette expérience a été de participer à la construction d'une nouvelle usine de fabrication du fromage. C'était une belle expérience de gestion de projet.



Mes compétences :

Excel, Outlook VisualBasic PowerPoint Word Visio

Gestion de la relation client, Vente de services

Contrôle de gestion, SMQ, Logistique, Achats

Capacité à prendre des décisions

Gestion d'un centre de profit

Encadrement d'équipes, Animation de réunions

Esprit d'analyse,Esprit de synthèse,Réactivité

Sens de l'écoute, Esprit d'équipe

Rigueur/Organisation/Méthode

Capacité d'adaptation

Agroalimentaire

Logistique

Management

Gestion de projet

Prestation de services

Production fromagère