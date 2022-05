Yolande KOUADIO

J'ai eu l'opportunité de travailler pendant 5 années au sein du Groupe Heppner pendant lesquelles j'ai pu mettre à profit mes connaissances en transport maritime. J'ai ainsi développé de solides compétences en matière d'organisation de transport maritime, de procédures administratives et douanières import export et de gestion de clientèle.



Voulant aller plus loin et m'ouvrir à plus d'opportunités, j'ai alors intégré le Msc en Management maritime et commerce international de EUROMED Marseille que je viens d'achever avec succès.



Forte de ma double compétence commerce international, transport internationaux et logistique (avec une forte orientation en transport maritime et logistique portuaire), je suis actuellement disponible et suis à l'écoute des différentes opportunités professionnelles dans:

- le conseil à l'export

- le négoce international

- les activités maritimes et portuaires

- les assurances maritimes



Ce qui me passionne dans la vie c'est apprendre et servir. Toujours enrichir mes connaissances et les mettre au service des autres.



Mes compétences :

Achat

Afrique

Assurances

Assurances Maritimes

COMMERCE

Commerce international

International

Logistique

Manutention

Manutention portuaire

Ports

Transport

Transport maritime