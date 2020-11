Patrick BELLOEIL

"Faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux" telle est ma devise.

23 ans dans la Marine Nationale... c'est une bien belle aventure qui m'a conduit à:

- naviguer à bord des sous-marins nucléaires et batiments de surface,

- manager des équipes et services techniques (transmission, missiles ballistiques à têtes nucléaires, conduite du navire),

- occuper des fonctions de directeur des opérations en état-major et représenter la France au sein de l'OTAN,

- exercer le commandement de 2 navires de guerre.



L'expérience du privé se concrétise par:

- 3 années passées au sein du Groupe MPH (ingénierie nucléaire et navale)de 2007 à 2010.

- depuis 2010, la Direction de CIMAT SARTEC Toulon (Groupe FOSELEV), société de 100 personnes spécialisée dans la maintenance industrielle navale

- depuis octobre 2016, la direction également de FOSELEV MARINE avec comme objectif le renforcement du Pôle Naval du Groupe FOSELEV, par synergie de compétence des 2 sociétés.



Mes compétences :

Construction navale

Nucléaire

Management de projet

Amiante

Planification

Maintenance industrielle

Management