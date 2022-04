Emmanuel ROSE

Vingt neuf ans passés au sein de la Marine nationale m'ont permis successivement :

- d'acquérir une expérience d'exploitation à quai et à la mer de diverses installations,

- d'occuper dans le domaine du soutien des postes variés dans la formation, l'environnement, la gestion de crise et l'expertise technique,

- d'exercer mes compétences dans le maintien en condition opérationnelle, dans le cadre de petites unités navigantes en équipe réduite délocalisée, avec des activités diversifiées (technique, logistique, gestion de contrat, ressources humaines, qualité produit, qualité interne).

Durant ces années, j’ai évolué dans des environnements mixtes. J’ai côtoyé plusieurs interlocuteurs industriels, allant du grand groupe à la petite entreprise de maîtrise d’œuvre et ses sous-traitants.