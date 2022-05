Yolande MENUT

Depuis plus de vingt ans, j'évolue dans le monde de la santé. Mon expérience professionnelle m'a permis de connaitre aussi bien le secteur public, que privé.

Directrice des soins, responsable qualité, j'ai à cœur de concilier la qualité des prestations aux patients, et l'efficience des organisations.

Aujourd'hui je souhaite franchir une nouvelle étape dans mon déroulement de carrière, et m'orienter vers la direction opérationnelle d’établissement de santé.



La confiance est le ciment invisible qui conduit une équipe à gagner. [Bud Wilkinson]



Mes compétences :

Management opérationnel

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Gestion de la qualité