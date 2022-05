Yolande NAUDIN

Je suis à la recherche d'un emploi après une formation

je recherche un poste d'aide médico-psychologique avec des personnes en situation de handicap

je suis actuellement en remplacement à la Maison Perce -Neige dans un foyer d'accueil médicalisé avec des adultes en situation de handicap mental et maladies mentales



J'ai fait des remplacements dans un foyer de vie avec des déficients intellectuels et dans un Institut d'Education Motrice

j'aime travailler en équipe

Mon but est de trouver un poste dans un Institut avec des enfants pour leur donner un bien -etre et leur garder leur autonomie dans leurs besoins fondamentaux aisi que dans la vie sociale

j'aime faire du jardinage, du bricolage et du theatre



Mes compétences :

Ecoute

Empathie

Patience