Je suis dans le commerce depuis 1991 et plus précisemment dans le prêt à porter femme. J'ai également une expérience dans le prêt à porter homme.Forte de mon expérience dans la mode, j'ai acquis un goût prononcé du relationnel et me sens aujourd'hui apte à excercer dans tout domaine.



Mes compétences :

Vente

Microsoft Windows

Microsoft Office

Merchandising

Internet