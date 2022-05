Yolande ZE ZE

Le Master Electronique, Energie Electrique et Automatique a pour but d'apporter aux étudiants les bases nécessaires dans les disciplines de l’électronique, de l'énergie électrique et de l'automatique. Les industries électriques concernées plus spécialement par la production, le transport, la distribution et/ou la transformation de l’énergie électrique, les concepteurs de composants et de circuits électroniques, l’aéronautique, l’aérospatiale, l’automobile, les transports terrestres et maritimes, les énergies renouvelables, le développement durable, la santé, les ensembliers des systèmes électriques et électroniques, la domotique, la robotique, l’électrothermie, l’éclairage… l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique et pétrochimique.