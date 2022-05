Yolen BRETON

Je possède une expérience confirmée dans le développement produits acquise dans le recyclage des matières plastiques puis dans le domaine automobile.



J'ai travaillé au cours de mes premières années en recherche et développement. La persévérance, la rigueur et l’organisation que j’ai mis en place dans mon travail m’ont permis d’évoluer vers la fonction de pilote études. J’y ai tout particulièrement apprécié le fait de gérer une équipe composée d'ingénieurs et techniciens afin d’atteindre les objectifs fixés en termes de qualité, coûts et délais.



Aujourd’hui, je souhaite m’inclure dans une société dynamique afin de développer et piloter des projets innovants.



Mes compétences :

Automobile

Composites

Filtration

Formation

Innovation

Management

matériaux

Matériaux composites

Qualité

Qualité de l'air

Recherche

SAV

Validation

Vente